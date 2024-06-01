Украинцы из Тихеметса верят, что война закончится в следующем году

В свое время поселок Тихеметса славился своим сельскохозяйственным техникумом (лесная школа открылась еще в 1925 году, 1 сентября 2016 года техникум закрылся - прим. перев.), сегодня в помещениях бывшего учебного заведения живут Галина, Виктория, Валентина, Любовь, Лариса, Виктор и другие военные беженцы, оставившие Украину после полномасштабного российского вторжения.

В первый год войны в Тихеметса приехали сто человек, сегодня осталось около 30. Как рассказали нам украинцы, те, кто получает пенсию, сами платят за жилье. Те, кто устроился на работу и встал на ноги, переезжают в другое место, снимают квартиру. Так выходит дешевле. У кого есть родственники в Германии, уехали туда. Оставшиеся в Эстонии добрым словом отзываются о местных жителях, нахваливают автобусное сообщение.