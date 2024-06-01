01.06.2024, 11:47
Украинцы из Тихеметса верят, что война закончится в следующем году(46)
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Когда недавно в поселке Тихеметса в рамках военных учений „Kevadtorm“ - „Весенний шторм“ проходили учебные бои, живущие здесь украинские военные беженцы и глазом не моргнули, слыша лязг гусениц боевых машин пехоты, не взволновала их и сирена воздушной тревоги, звучавшая в Пярну, пишет издание Maaleht.
В свое время поселок Тихеметса славился своим сельскохозяйственным техникумом (лесная школа открылась еще в 1925 году, 1 сентября 2016 года техникум закрылся - прим. перев.), сегодня в помещениях бывшего учебного заведения живут Галина, Виктория, Валентина, Любовь, Лариса, Виктор и другие военные беженцы, оставившие Украину после полномасштабного российского вторжения.
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