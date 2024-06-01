ПОГОДА В ИЮНЕ | Синоптики и предсказатели не радуют: мечты о теплом лете могут ими и остаться

В мае мы смогли насладиться исключительным теплом, в то время как природа страдала от сухости и опасности пожаров. Что принесет нам июнь? Синоптики и предсказатели погоды по большей части единодушны.
Ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк
Май перейдет в Яанов месяц с погодой теплее обычного. Преобладающие области высокого давления, вероятно, не позволят значительным дождевым облакам достичь нашей страны или спровоцируют только локальные осадки. Таким образом, первая треть вегетационного периода не принесет растениям необходимой влаги.