ГРАФИК | В первом квартале экономический спад составил 2,4%

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с прошлым годом в экономике наблюдаются некоторые признаки улучшения. „При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года особых изменений не было; отраслей, оказавших положительное влияние на экономику, было по-прежнему мало“, — объяснил Мюйрсепп.

Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние оказывала отрасль сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства. Далее следовали операции с недвижимым имуществом, а также государственное управление и оборона, оказавшие более скромное влияние. Наибольшее отрицательное влияние оказали энергетика и обрабатывающая промышленность. Кроме того, существенное отрицательное влияние оказали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также торговля. Отрасли транспорта, строительства, а также информации и связи замедлили рост экономики незначительно.

Добавленная стоимость уменьшилась в первом квартале на 3,7%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции в национальных счетах) производственных расходов. Больше всего на это повлияли нефинансовые предприятия, добавленная стоимость которых сократилась на 5,3%. Добавленная стоимость финансового сектора сократилась на 4,6%. Положительное влияние на экономику оказали правительственный и недоходный секторы, добавленные стоимости которых выросли соответственно на 3,9% и 3,6%.

„Положительно на экономику повлияли чистые налоги, и это несмотря на повышение ставки налога с оборота. Причина этому была очень проста — в тот же период прошлого года выплаченные компенсации по энергии уменьшили чистые налоги, однако в этом году компенсаций уже больше не было“, — отметил Мюйрсепп.