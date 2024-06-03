ГРАФИК | В первом квартале экономический спад составил 2,4%
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 2,4%. В первом квартале ВВП составил в текущих ценах 8,9 миллиарда евро.
По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с прошлым годом в экономике наблюдаются некоторые признаки улучшения. „При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года особых изменений не было; отраслей, оказавших положительное влияние на экономику, было по-прежнему мало“, — объяснил Мюйрсепп.
Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние оказывала отрасль сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства. Далее следовали операции с недвижимым имуществом, а также государственное управление и оборона, оказавшие более скромное влияние. Наибольшее отрицательное влияние оказали энергетика и обрабатывающая промышленность. Кроме того, существенное отрицательное влияние оказали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также торговля. Отрасли транспорта, строительства, а также информации и связи замедлили рост экономики незначительно.
Добавленная стоимость уменьшилась в первом квартале на 3,7%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции в национальных счетах) производственных расходов. Больше всего на это повлияли нефинансовые предприятия, добавленная стоимость которых сократилась на 5,3%. Добавленная стоимость финансового сектора сократилась на 4,6%. Положительное влияние на экономику оказали правительственный и недоходный секторы, добавленные стоимости которых выросли соответственно на 3,9% и 3,6%.
„Положительно на экономику повлияли чистые налоги, и это несмотря на повышение ставки налога с оборота. Причина этому была очень проста — в тот же период прошлого года выплаченные компенсации по энергии уменьшили чистые налоги, однако в этом году компенсаций уже больше не было“, — отметил Мюйрсепп.
В четвертом квартале прошлого года в частном потреблении наблюдался незначительный рост, однако в первом квартале этого года оно снова сократилось на 1,4%. Значительный рост был отмечен лишь в двух группах расходов — в расходах на образование, а также на рестораны и отели. Существенно сократились расходы на одежду и обувь, алкоголь и табак, обустройство дома и транспорт.
Инвестиции третий квартал подряд демонстрируют тенденцию к росту, их объем увеличился на 11,1%. Более всего на рост повлияли инвестиции предприятий в другие здания и сооружения (41%), а также в машины и оборудование (21,9%). Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции домохозяйств в жилые помещения (9,2%).
Объем внешней торговли сокращается уже полтора года. В первом квартале экспорт сократился на 7,8%. Поскольку импорт в то же время сократился на 6,7%, то чистый экспорт по-прежнему был положительным. Как экспорт, так и импорт товаров уменьшились примерно на 10%, на что прежде всего повлиял товарооборот электроэнергии и продукции деревообработки. Экспорт услуг сократился на 2,2%, импорт услуг при этом вырос на 2,2%. На экспорт услуг повлияли морской и железнодорожный транспорт. Импорт услуг увеличился за счет закупки строительных услуг.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 0,5% и по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 2,1%.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
Смотрите также раздел национальных счетов.
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