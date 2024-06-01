По мнению жителей Эстонии, лучший опыт обслуживания онлайн предлагают банки

Пятую позицию занимает интернет-магазин Apotheka. Исследование индекса рекомендаций NPS показывает, в какой степени люди будут рекомендовать своим друзьям и знакомым онлайн-среды различных компаний, услугами которых они недавно воспользовались.

„Хорошо функционирующая онлайн-среда, будь то интернет-магазин или самообслуживание, является фактором гигиены на современном рынке“, — сказала Кайса Эско, эксперт по исследованиям Kantar Emor. „Есть компании, в которых общий индекс рекомендаций компании выше, чем у онлайн-среды. В этом случае обязательно следует позаботиться об удобстве онлайн-канала, чтобы не допустить ослабления имиджа бренда“, — добавила Эско.

Среди электронных сред люди больше всего используют онлайн-каналы банков (доля пользователей равна 80% от населения в возрасте от 15 до 74 лет), телекоммуникационных компаний (61%) и компаний по доставке посылок (54%).

В исследовании рассматривались онлайн-среды шести областей: интернет-магазины аптек, среды самообслуживания страховых компаний, интернет-банки и самообслуживания финансовых учреждений, среды самообслуживания и веб-сайты служб доставки посылок, среды самообслуживания и интернет-магазины телекоммуникационных компаний и интернет-магазины торговых сетей.

В финансовой сфере на первом месте находится интернет-банк Swedbank (за ним с очень небольшим отрывом следует интернет-банк LHV). Среди аптек второй год подряд первое место занимает интернет-магазин Apotheka. В остальных областях первое место занимают: среди страховых фирм – среда самообслуживания Seesam, среди фирм, занимающихся доставкой посылок – среда самообслуживания Smartpost Itella. E-Selver в этом году занимает первое место среди торговых сетей.

Исследование NPS (Net Promoter Score) крупнейших сервисных компаний Эстонии, измеряет рейтинг рекомендаций на основе реального опыта. Опрос проходил с 28 февраля по 14 марта 2024 года, в нем приняли участие 2116 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.