ФОТО | Полиция разыскивает серийных грабителей, действующих в Таллинне и Тартумаа

За последние несколько недель воры проникли открытые или полуоткрытые окна нескольких частных домов Таллинна и Тартумаа. С собой преступники прихватили разные вещи.

По этим делам полиция возбудила уголовные дела, детали еще выясняются.

Полиция просит всех, кто узнает мужчин на фотографиях, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу lilian.palu@politsei.ee.

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