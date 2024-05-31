Умер бывший депутат Рийгикогу и один из основателей Центристской партии Калев Калло

Калло был одним из основателей Центристской партии, министром, председателем Таллиннского городского собрания, заместителем мэра Таллинна и членом Рийгикогу в нескольких созывов.

„Калев имел ясное представление обо всем и собственное мнение, которое смело высказывал. Я испытываю к нему глубокое уважение“, - написал Тообал.

Общественность знает Калева Калло скорее по коррупционным делам, связанным с таллиннской управой. В 2020 году Калев Калло был признан виновным в даче взятки, а также в пособничестве и подстрекательстве к даче и получению взяток и незаконном финансировании Центристской партии. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отсрочкой на два года условно.

Полномочия Калло как члена Рийгикогу закончились со вступлением в силу обвинительного приговора.

По описанию друзей и соратников Калев Калло был трудолюбивым, добросовестным, требовательным человеком с хорошим чувством юмора.

„Калеву доверяют. У него есть две очень достойные черты характера – добросовестность и требовательность. В первую очередь, к себе. Именно это позволяет Калеву просить быть быстрыми и точными в выполнении возложенных задач. Калев редко повышает голос. Обычно ему удается пошутить или сделать саркастическое замечание. Я сам испытал это - это делает работу намного эффективнее“, - писал друг Калло Тойво Тоотсен в поздравлении к юбилею, опубликованном в Kesknädal в 2017 году.

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