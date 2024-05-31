31.05.2024, 11:10
ФОТО И ВИДЕО | Пляж озарился причудливым переливом молний
В четверг вечером около десяти часов на пляже Пярну можно было полюбоваться мощным грозовым представлением. Гром, двойная радуга, сильный ветер и дождь - все стихии слились воедино, пишет Maaleht.
По данным Департамента окружающей среды в пятницу (31.05) погода снова будет жаркой, а во влажной воздушной массе в течение дня разовьются грозовые облака. Вновь ожидаются грозы с порывами ветра более 15 м/с, иногда может идти град. Гроза наиболее вероятна в Западной, Центральной и Северной Эстонии. Погода с переменной облачностью. Температура воздуха 25-30°С, на побережье и под дождевыми облаками местами до 20°С.
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