ФОТО И ВИДЕО | Пляж озарился причудливым переливом молний

По данным Департамента окружающей среды в пятницу (31.05) погода снова будет жаркой, а во влажной воздушной массе в течение дня разовьются грозовые облака. Вновь ожидаются грозы с порывами ветра более 15 м/с, иногда может идти град. Гроза наиболее вероятна в Западной, Центральной и Северной Эстонии. Погода с переменной облачностью. Температура воздуха 25-30°С, на побережье и под дождевыми облаками местами до 20°С.