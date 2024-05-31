TAI: табачная промышленность распространяет недостоверную информацию о своей продукции

Многие продавцы содержащих табак и никотин изделий и представляющие их организации до сих пор используют на своих интернет-сайтах и в маркетинговых сообщениях рекламный слоган „Электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные“. Это утверждение является одним из самых распространенных заявлений, вводящих в заблуждение.

Как сказала Тийна Куузик, старший специалист Института развития здоровья (TAI), это неточное и устаревшее утверждение вводит потребителей в заблуждение. „Это неверная информация впервые прозвучала в опубликованной в 2014 году статье, которая не имела надежной доказательной базы. Результаты анализа, на который ссылался автор статьи, были основаны на мнении небольшой группы лиц, а не на научных фактах“, — отметила она.