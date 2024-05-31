31.05.2024, 15:10
TAI: табачная промышленность распространяет недостоверную информацию о своей продукции
ФОТО: | Delfi Meedia
По количеству детей, пробовавших электронные сигареты, Эстония занимает третье место в мире, пишет Delfi.
Многие продавцы содержащих табак и никотин изделий и представляющие их организации до сих пор используют на своих интернет-сайтах и в маркетинговых сообщениях рекламный слоган „Электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные“. Это утверждение является одним из самых распространенных заявлений, вводящих в заблуждение.
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