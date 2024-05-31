Кылварт получит из городского бюджета 24 тысячи компенсации

Согласно решению, Михаил Кылварт получит 24 678,21 евро, бывшие вице-мэры - по 23 267,10 евро.

Ранее по решению управы компенсации были выплачены и бывшим районным старейшинам, оставшимся без работы из-за смены власти в Таллинне. Олег Сильянов (Хааберсти), Моника Хауканымм (Кесклинн), Юлианна Юрченко (Ласнамяэ) и Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн) получили по 19 105,86 евро, Яанус Рийбе (Кристийне) - 17 741,16 евро.

Еще одному бывшему старейшине - руководившему районом Пирита Кайдо Саарнийту - компенсация не полагается, поскольку он проработал в этой должности примерно 1 год и 8 месяцев, а, согласно уставу Таллинна, право на компенсацию есть у чиновника, отработавшего на своем посту не менее двух лет.

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