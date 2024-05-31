Пьяный мужчина врезался на самокате в паркующийся автомобиль

Вчера в 01.55 произошло дорожное происшествие в городе Курессааре у дома по улице Вахе, 6. 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на личном электросамокате врезался в паркующийся легковой автомобиль Opel Astra. Самокатчика доставили в больницу.

В 07.37 произошло дорожное происшествие в Тарту на перекрестке улиц Пикк и Паю. 31-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Volvo S60 левый поворот, наехал на 29-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

В 12.15 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по пярнускому шоссе, 130. 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, упал на электросамокате фирмы Tuul. Самокатчика доставили в больницу.

В 15.07 произошло дорожное происшествие в Нарва-Йыэсуу у дома по улице Л. Койдула, 19. 29-летний мужчина, не имеющий водительских прав соответствующей категории, потеряв контроль над управлением, врезался на мотоцикле Yamaha MT-09, в припаркованный легковой автомобиль Subaru Legacy. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 13.45 произошло дорожное происшествие в Пярнуском уезде на 5-м километре шоссе Пярну-Лихула. 39-летний мужчина, ехавший на автомобиле спасательных служб по срочному вызову, поворачивая направо, съехал в кювет. Водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 22.50 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Тартускому шоссе, 157. 19-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Passat, наехал на легковой автомобиль BMW 318D, которым управлял 24-летний мужчина. Водителя BMW доставили в больницу.

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