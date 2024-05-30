Зампреду Таллиннского горсобрания Мареку Юргенсону выразили недоверие

За выражение недоверия проголосовали 40 депутатов от коалиции, против - 39 от оппозиции. Всего в Таллиннском горсобрании 79 депутатов, пишет rusERR.

Новую коалицию, в которую входят социал-демократы, Партия реформ, Eesti 200 и Isamaa, поддерживают 40 членов горсобрания. В прежнюю коалицию входили центристы и соцдемы. Чтобы вотум недоверия прошел, необходима была поддержка как минимум 40 из 79 депутатов горсобрания.