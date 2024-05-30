Департамент конкуренции утвердил новые тарифы Tallinna Vesi: для частных потребителей вода подорожает

Цена услуги водоснабжения для частного потребителя вырастет почти на 18%, а для бизнес-клиента снизится на 2,5%.

Цена на услуги водоснабжения в Таллинне и Сауэ для частных клиентов изменится на 28 центов за кубометр плюс НСО. В сентябре прошлого года Tallinna Vesi подало ходатайство о повышении ставки на 48 центов. В этих населенных пунктах среднее потребление воды на человека составляет менее 3 кубометров в месяц, а это значит, что, по данным Tallinna Vesi, средняя стоимость услуги водоснабжения возрастает в месяц до менее одного евро на человека. Новые цены вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Tallinna Vesi подала в Департамент конкуренции ходатайство об изменении цен на услуги водоснабжения еще в сентябре прошлого года, и, поскольку за прошедшие восемь месяцев затраты на электроэнергию снизились, появилась возможность установить более низкие цены, чем планировалось первоначально. Изначально предусматривалась цена 2,04 евро за кубический метр для частных потребителей (увеличение почти на 31%) и 3,79 евро для бизнес-клиентов, что означало бы рост почти на 6%.