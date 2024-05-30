ФОТО | 57 дней до Олимпиады: ЭОК представил форму сборной Эстонии для Олимпийских игр в Париже

До открытия летних Олимпийских игр в Париже осталось 57 дней. Олимпийские игры начнутся 26 июля и закончатся 11 августа. Когда эстонским спортсменам следует носить парадную олимпийскую форму из 100% переработанного сырья, а когда спортивную форму Nike?

Представитель ЭОК объяснил, что на церемонии открытия спортсмены обязаны носить парадную форму Реэт Аус, на стадионе и других соревновательных аренах - форму от Nike, а в остальных местах - свободный выбор. За пределами Олимпийской деревни и олимпийских объектов спортсмены могут носить свою обычную одежду, но при даче интервью или в местах, где их могут сфотографировать, они должны быть одеты в одежду, которая предусмотренна контрактом сборной.

Нет никакого риска столкновения бренда Nike с личными брендами спортсменов, поскольку спортсменам в любом случае не разрешается демонстрировать своих личных спонсоров во время Олимпийских игр. Например, теннисистке Анетт Контавейт, у которой был контракт с Lacoste, не разрешали носить одежду Lacoste на Олимпийских играх 2021 года в Токио, а французская компания не могла запретить Контавейт носить одежду Nike.

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