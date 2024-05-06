ФОТО | Представлена форма сборной Эстонии для Олимпийских игр в Париже

Коллекция Team Estonia, разработанная модельером Реэт Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу циклического дизайна. В коллекции представлены специально разработанные джинсы из 100% переработанного денима и и футболки из переработанного сырья, сертифицированные знаком Upmade. Аус, недавно посетившая Бангладеш, чтобы понаблюдать за процессом производства одежды, рассказала на презентации одежды в центре Fotografiska, что для Team Estonia был разработан совершенно новый тип джинсовой ткани.

„Эта ткань создана из 100% переработанного волокна, из которого 50 процентов получены из отходов производства, а другие 50% - отходы целлюлозы. Другая часть коллекции, футболки, изготовлена ​​на основе принципа повторного использования с применением тканей, оставшихся от производства. Идея этой коллекции заключается в том, чтобы создавать одежду таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду или решать существующие проблемы. Я рад, что есть организации, которые думают одинаково с нами“, — объяснила Аус в пресс-релизе ЭОК.

При этом у Аус с олимпиадой особая связь — ее мать Линда Роос-Химма разработала шелковый платок с голубями мира для Таллиннской олимпийской парусной регаты 1980 года. „Наша футболка с беспокойными голубями также вдохновлена ​​этим. Это делает создание олимпийской коллекции еще более важным для меня, потому что Олимпийские игры занимают особое место в моем сердце“, - сказала Аус.

На сегодняшний день 14 эстонских спортсменов квалифицировались на Олимпийские игры в Париже. Последней, кто сегодня утром получил олимпийскую путевку, стала лучница Реэна Пярнат. Из олимпийской команды этого года на презентации присутствовали виндсерферша Ингрид Пууста и пловчиха Энели Ефимова, которые получили свои серебряные монеты.

Традиционно серебряные монеты также вручаются всем олимпийским медалистам, среди которых на мероприятии присутствовал Яак Уудмяэ, золотой медалист Олимпийских игр 1980 года в тройном прыжке.