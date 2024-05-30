ВИДЕО | Кая Каллас: в следующем году ввести новые налоги не удастся, но о большом бюджете пока говорить рано

Премьер-министр сообщила Delfi, что правительство сделает все возможное, чтобы передать дополнительный бюджет Рийгикогу на следующей неделе, и они надеются, что Рийгикогу обработает его до начала июля.

„Для этого Рийгикогу должен провести внеочередные заседания, и такая политическая воля есть у трех партий. В этом смысле я верю, что это будет сделано“.

Теперь, когда у правительства есть дополнительный бюджет, необходимо заняться проблемой дефицита бюджета следующих лет, например, в следующем году госбюджет будет дефицитным примерно на один миллиард. По словам Каллас, с начала года этот вопрос обсуждается каждый месяц.

„Прежде всего, внутри самих партий мы должны обсудить, какой политический выбор мы готовы сделать. Мы в нашей партии вчера провели обсуждение и проведем его еще на следующей неделе или через неделю. Одним словом, это непрерывный процесс, просто чтобы облегчить задачу в августе“.

Подробнее - в видео (на эстонском языке)

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