ВИДЕО | Кая Каллас: в следующем году ввести новые налоги не удастся, но о большом бюджете пока говорить рано(11)
Премьер-министр Кая Каллас заявила в четверг после пресс-конференции правительства, что Рийгикогу, вероятно, придется провести внеочередное заседание для принятия дополнительного бюджета.
Премьер-министр сообщила Delfi, что правительство сделает все возможное, чтобы передать дополнительный бюджет Рийгикогу на следующей неделе, и они надеются, что Рийгикогу обработает его до начала июля.
„Для этого Рийгикогу должен провести внеочередные заседания, и такая политическая воля есть у трех партий. В этом смысле я верю, что это будет сделано“.
Теперь, когда у правительства есть дополнительный бюджет, необходимо заняться проблемой дефицита бюджета следующих лет, например, в следующем году госбюджет будет дефицитным примерно на один миллиард. По словам Каллас, с начала года этот вопрос обсуждается каждый месяц.
„Прежде всего, внутри самих партий мы должны обсудить, какой политический выбор мы готовы сделать. Мы в нашей партии вчера провели обсуждение и проведем его еще на следующей неделе или через неделю. Одним словом, это непрерывный процесс, просто чтобы облегчить задачу в августе“.
Подробнее - в видео (на эстонском языке)
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