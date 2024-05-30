В питьевой воде Тарту обнаружены бактерии, подобные кишечной палочке

Водосборный бассейн Sepa обеспечивает около 10 процентов производства питьевой воды в Тарту, затронуты районы Варику, Таммелинн и Рянилинн.

„В этих частях города возможно наличие небольшого количества остаточного бактериологического загрязнения. Тем, кто живет в этих районах, рекомендуется кипятить воду перед употреблением. Потребители воды в других регионах Тарту этому риску не подвержены, но может возникнуть мутность и колебания давления“, - сказали в фирме.

Водозабор Sepa отключен от системы питьевого водоснабжения с 29 мая, когда поступили первые сигналы об отклонениях качества воды. Вода подается потребителям из других водных источников.

Предыдущий мониторинговый анализ станции очистки питьевой воды Sepa провели 20 мая, и тогда анализы были в порядке. Подтвержденные результаты мониторинговых анализов, проведенных 28 мая, будут обнародованы сегодня, но на основании сигнала об опасности из лаборатории, Tartu Veevärk немедленно принял превентивные меры.

Употребление загрязненной воды может вызвать рвоту, тошноту, боль в желудке, диарею или озноб. При появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

Tartu Veevärk просит в ближайшие дни ограничить использование питьевой воды для полива.

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