30.05.2024, 15:14
Машина спасателей попала в ДТП. Водителя доставили в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 13:45 в деревне Папсааре попал в аварию автомобиль-цистерна Пярнуской спасательной команды. Водителя доставили на осмотр в больницу.
Ехавшая на вызов машина спасателей вылетела с поворота и перевернулась на бок. Автомобиль двигался по шоссе Пярну-Лихула в сторону Лихула, но, поворачивая оттуда на дорогу Нурме, вылетел с проезжей части.
Водителя доставили на осмотр в больницу, другие спасатели не пострадали.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
Спасатели выехали на тушение вышедшего из-под контроля костра в Пярну в деревне Лемметса. Их вызвали тушить опасный для окружающей среды костер, где жгли матрасы и другой мусор.
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