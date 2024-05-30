Машина спасателей попала в ДТП. Водителя доставили в больницу

Ехавшая на вызов машина спасателей вылетела с поворота и перевернулась на бок. Автомобиль двигался по шоссе Пярну-Лихула в сторону Лихула, но, поворачивая оттуда на дорогу Нурме, вылетел с проезжей части.

Водителя доставили на осмотр в больницу, другие спасатели не пострадали.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Спасатели выехали на тушение вышедшего из-под контроля костра в Пярну в деревне Лемметса. Их вызвали тушить опасный для окружающей среды костер, где жгли матрасы и другой мусор.

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