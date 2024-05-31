Часы работы представительств Swedbank станут более гибкими

С 3 июня конторы в этих трёх городах в отельные дни будут работать в дополнительные дневные часы с 13:00 до 17:00, чтобы клиенты могли посетить их во время обеденного перерыва. По словам руководителя сети представительств Swedbank Бриты Кулдкепп, до сих пор отделения в Вильянди, Раквере и Хаапсалу были открыты только по утрам, что было не очень удобно для работающих клиентов. „Сегодня почти всё можно сделать онлайн или через мобильный банк, не посещая отделение, – от открытия расчётного счёта до получения кредита на жильё или лизинга. Однако у людей иногда появляется желание и потребность посетить банковскую контору. Благодаря новым часам работы это будет сделать гораздо удобнее“, – говорит Кулдкепп.

Несмотря на то, что количество посетителей банковских контор из года в год сокращается, Swedbank постоянно стремится обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов в своих представительствах, а также высокое качество интернет-услуг. „Мы постоянно изучаем потребности наших клиентов, чтобы удовлетворить их наилучшим образом, и изменение часов работы наших отделений является частью этого процесса. Новые дневные часы также дадут нам больше возможностей общаться с клиентами по телефону и оказывать поддержку при проведении банковских операций“, – сказала она.

Чтобы обслуживание в филиале было максимально быстрым и удобным, Swedbank рекомендует записываться на приём. Так можно избежать ожидания в очереди.

Новые часы работы будут действовать с 3 июня.

Новые часы работы конторы в Вильянди:

пн. и вт. 10-14

чт. и пт. 13-17

Новые часы работы конторы в Раквере:

пн. и вт. 10-14

чт. и пт. 13-17

Новые часы работы конторы в Хаапсалу:

пн. и пт. 10-14

вт. 13-17

На банкоматы Swedbank изменение графика работы контор не повлияет, они будут открыты в обычное время.

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