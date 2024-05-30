Начинается пляжный сезон. Знаете, о чем предупреждают флаги на пляже?

В прошлом сезоне на пляжах по всей Эстонии береговая охрана G4S помогла уладить более 9100 случаев нарушения общественного порядка. Главная проблема – наличие на пляже домашних животных и стеклотары. Больше всего тревожили случаи, связанные с потерявшимися на пляже детьми. В прошлом году береговая охрана помогла 37 детям найти на пляже родителей.

В прошлом пляжном сезоне едва не утонули восемь человек, одного человека спасти не удалось.

Уже третий год подряд на двух таллиннских пляжах – Пирита и Пикакари – будут открыты инвапляжи, где люди с проблемами опорно-двигательного аппарата могут с удобством наслаждаться водными радостями. Для этого на пляже построен дощатый настил, ведущий в воду, имеется и специальное инвалидное кресло для удобного и безопасного погружения в водоем. Пользоваться инвапляжем можно бесплатно.

По случаю начала пляжного сезона напоминаем значения флагов.

КРАСНЫЙ – температура воды ниже 16 градусов – для среднестатистического человека вода холодная. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Находиться в воде не рекомендуется, поскольку это опасно.

ЖЕЛТЫЙ – температура воды составляет 16–18 градусов. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Долго находиться в воде не рекомендуется никому, но особенно опасным это может быть для детей и людей со слабым здоровьем.

ЗЕЛЕНЫЙ – температура воды выше 18 градусов. Волны на море слабые, все погодные условия подходят для безопасного плавания. Находиться в воде безопасно для всех.

ФИОЛЕТОВЫЙ – в воде обнаружено загрязнение, которое в данный момент анализируется или подтверждено анализами и Департамент здоровья признал его опасным. Плавать в такой воде не рекомендуется.