Начинается пляжный сезон. Знаете, о чем предупреждают флаги на пляже?
Наконец стало по-летнему тепло, и на пляжи приходит все больше людей. Первого июня на 18 пляжах к работе приступят 110 береговых охранников G4S; в Таллинне откроются два инвапляжа.
В прошлом сезоне на пляжах по всей Эстонии береговая охрана G4S помогла уладить более 9100 случаев нарушения общественного порядка. Главная проблема – наличие на пляже домашних животных и стеклотары. Больше всего тревожили случаи, связанные с потерявшимися на пляже детьми. В прошлом году береговая охрана помогла 37 детям найти на пляже родителей.
В прошлом пляжном сезоне едва не утонули восемь человек, одного человека спасти не удалось.
Уже третий год подряд на двух таллиннских пляжах – Пирита и Пикакари – будут открыты инвапляжи, где люди с проблемами опорно-двигательного аппарата могут с удобством наслаждаться водными радостями. Для этого на пляже построен дощатый настил, ведущий в воду, имеется и специальное инвалидное кресло для удобного и безопасного погружения в водоем. Пользоваться инвапляжем можно бесплатно.
По случаю начала пляжного сезона напоминаем значения флагов.
КРАСНЫЙ – температура воды ниже 16 градусов – для среднестатистического человека вода холодная. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Находиться в воде не рекомендуется, поскольку это опасно.
ЖЕЛТЫЙ – температура воды составляет 16–18 градусов. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Долго находиться в воде не рекомендуется никому, но особенно опасным это может быть для детей и людей со слабым здоровьем.
ЗЕЛЕНЫЙ – температура воды выше 18 градусов. Волны на море слабые, все погодные условия подходят для безопасного плавания. Находиться в воде безопасно для всех.
ФИОЛЕТОВЫЙ – в воде обнаружено загрязнение, которое в данный момент анализируется или подтверждено анализами и Департамент здоровья признал его опасным. Плавать в такой воде не рекомендуется.
Береговая охрана приводит самую свежую информацию об условиях на пляже несколько раз в день рядом со своим штабом. Посетители пляжа получают данные о температуре воздуха и воды, УФ-индексе и сигнальном флаге. Если на пляже существует опасность, о которой береговая охрана сообщила отдыхающим, ответственность за то, учитывается ли эта опасность, лежит прежде всего на самих взрослых и родителях.
Официальный пляжный сезон продлится с 1 июня по 31 августа
Команда береговой охраны рекомендует всем отдыхающим беречь пляж и проявлять уважение к водоему, другим посетителям и береговой охране. Получить информацию о пляже и условиях для купания можно на сайте www.g4s.ee/rannad
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