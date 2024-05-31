31.05.2024, 11:30
ОЖИДАЕТСЯ НЕРАЗБЕРИХА | До каких остановок будут идти поезда, когда закроют Балтийский вокзал?
ФОТО: | Delfi Meedia
Этим летом, с 15 по 22 июля, из-за строительства туннеля таллиннский Балтийский вокзал будет закрыт для движения поездов на неделю. Elron уже сегодня может сказать, какими будут конечные остановки разных линий в этих условиях.
Руководитель по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ рассказал Forte, что закрытие на неделю Балтийского вокзала в связи со строительством туннеля на Палдиски мнт принесет заметные изменения, особенно для пассажиров таллиннской зоны.
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