Новости Эстонии
30.05.2024, 18:30

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ | Грядут последние жаркие дни перед значительным похолоданием

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ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

До конца недели мы останемся под влиянием жаркой и влажной воздушной массы. В начале недели умеренная прохлада постепенно оттеснит жару за восточную границу, и температура начнет снижаться, сообщает Maaleht.

В четверг переменная облачность. Днем местами пройдет дождь с грозой, возможен град. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье - восточный и северо-восточный ветер со скоростью 4-10 м/с, во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха 24..29, на ветру и под дождевыми облаками около 20°C.

В пятницу (31.05) область высокого давления продолжит ослабевать, и с юга приблизится область низкого давления. Ночью местами ливни. Температура воздуха колеблется в пределах 11..17°С. Днем переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет дождь, ожидается гроза. Ветер восточный, внутри страны слабый, на северном побережье умеренный, под грозовыми облаками порывы могут быть сильными. Показания термометра повысятся до 25..30°С.

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