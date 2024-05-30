ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ | Грядут последние жаркие дни перед значительным похолоданием

В четверг переменная облачность. Днем местами пройдет дождь с грозой, возможен град. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье - восточный и северо-восточный ветер со скоростью 4-10 м/с, во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха 24..29, на ветру и под дождевыми облаками около 20°C.