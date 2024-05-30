30.05.2024, 18:30
ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ | Грядут последние жаркие дни перед значительным похолоданием(14)
ФОТО: | Õhtuleht
До конца недели мы останемся под влиянием жаркой и влажной воздушной массы. В начале недели умеренная прохлада постепенно оттеснит жару за восточную границу, и температура начнет снижаться, сообщает Maaleht.
В четверг переменная облачность. Днем местами пройдет дождь с грозой, возможен град. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье - восточный и северо-восточный ветер со скоростью 4-10 м/с, во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха 24..29, на ветру и под дождевыми облаками около 20°C.
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