Пропавшая в Таллинне 14-летняя девочка нашлась

Сообщалось, что она покинула приют 25 мая и не вернулась. Раньше девушка проводила время в центре города, например, в парке Таммсааре, в Пирита или Виймси.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

В понедельник, 3 июня, полиция сообщила, что девочка найдена и с ней все в порядке.

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