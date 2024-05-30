ЧП и криминал
30.05.2024, 14:24

Пропавшая в Таллинне 14-летняя девочка нашлась

 (1)
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В четверг, 30 мая, полиция просила помощи в поисках 14-летней девочки из Таллинна.

Сообщалось, что она покинула приют 25 мая и не вернулась. Раньше девушка проводила время в центре города, например, в парке Таммсааре, в Пирита или Виймси.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

В понедельник, 3 июня, полиция сообщила, что девочка найдена и с ней все в порядке.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии