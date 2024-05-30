Эстонский футбольный союз закрыл расследование о возможном расизме в финале Кубка Эстонии: дело не возбуждено из-за отсутствия доказательств
Возможный случай расизма во время финала Кубка Эстонии по футболу в прошлую субботу, в котором „Левадия“ обыграла „Пайде“, не подтвердился.
По словам вратаря „Пайде“ Эбрима Джарджу, во время матча болельщики „Левадии“ выкрикивали в его адрес расистские оскорбления, используя такие слова, как „обезьяна“, „банан“ и другие.
„Со стороны нашего фан-сектора таких кричалок не было 100%, что также подтвердил находившийся с фанатами менеджер по работе с сообществом клуба Лаури Вялья. Я был прямо за воротами Джарджу и тоже ничего не заметил. Сотрудник службы безопасности, который был рядом со мной, сказал то же самое, — пояснил Delfi пресс-секретарь „Левадии“ Рюнно Махл. — Конечно, я не могу сказать, что слышал или не слышал Джарджу. На нашем фан-секторе его освистывали, но никаких расистских кричалок не было. Обидно, конечно, что такая ситуация омрачает наш клуб и финал Кубка Эстонии“.
По словам Эвы Нымме, руководителя отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза, судья записал в протоколе, что в перерыве к судейской бригаде подошел представитель команды „Пайде“ и сказал, что в первом тайме вратарю „Пайде“ со стороны фан-зоны „Левадии“ выкрикивали такие слова, как „обезьяна“ и „банан“.
„Дисциплинарный инспектор инициировал разбирательство, он выслушает объяснения и соберет другие материалы, если таковые имеются“, — подтвердила во вторник Нымме.
Расследование завершилось безрезультатно. „После инцидента дисциплинарный инспектор связался со всеми причастными к инциденту и потребовал объяснений. Поскольку в ходе процедуры не удалось выявить больше доказательств возникновения ситуации, то возбудить дело не удалось, — сказала сегодня Нымме. — Ситуация разрешилась в соответствии с обычной процедурой: когда представитель „Пайде“ проинформировал судей о ситуации, судья передал эту информацию организаторам матча, и на стадионе было сделано объявление по поводу инцидента. Дисциплинарный инспектор завершил расследование и связался с каждым из двух клубов, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем“.