29.05.2024, 12:35
Представитель „Левадии“ о расистском скандале в финале Кубка Эстонии: „Со стороны нашего фан-сектора таких кричалок не было 100%“
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам Эбрима Джарджу, вратаря городской команды „Пайде“, которая в финале Кубка Эстонии уступила „Левадии“ со счетом 2:4, болельщики „Левадии“ использовали расистские оскорбления. Пресс-секретарь „Левадии“ Рюнно Махл осудил такое поведение, но заявил, что их фан-сектор в этом не виноват.
Джарджу услышал расистские оскорбления со стороны болельщиков „Левадии“ в конце первого тайма после того, как прыгнул за мячом и неудачно приземлился, повредив спину, и на поле вышел медицинский персонал „Пайде“, пишет Soccernet.ee.
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