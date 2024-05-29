Представитель „Левадии“ о расистском скандале в финале Кубка Эстонии: „Со стороны нашего фан-сектора таких кричалок не было 100%“

По словам Эбрима Джарджу, вратаря городской команды „Пайде“, которая в финале Кубка Эстонии уступила „Левадии“ со счетом 2:4, болельщики „Левадии“ использовали расистские оскорбления. Пресс-секретарь „Левадии“ Рюнно Махл осудил такое поведение, но заявил, что их фан-сектор в этом не виноват.