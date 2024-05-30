Президент Алар Карис провозгласил закон о конфискации российских активов

Для отчуждения имущества не достаточно того, что чье-то имущество заморожено из-за международных санкций. Принятый закон необходимо трактовать таким образом, что отчуждение имущества касается тех, кто активно участвовал в военной агрессии или нарушении правил ведения войны, отметил глава государства.

После провозглашения закона канцелярия президента опубликовала его пояснения:

Согласно закону, отчуждать и использовать в качестве компенсации можно только имущество тех, „чья связь с совершением противоправного деяния или пособничеством ему установлена ​​и доказана в достаточной степени“. Иными словами, это касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении правил войны. Законом предусмотрена обязанность возместить ущерб, причиненный своими действиями.

Поэтому того факта, что имущество было заморожено в связи с санкциями Евросоюза, для конфискации имущества недостаточно. Санкции и заморозка активов касаются более широкого круга лиц, чем те, у кого активы могут быть конфискованы в соответствии с эстонским законом. Закон следует трактовать таким образом, что условием отчуждения имущества является противоправная деятельность лица и причиненный этим ущерб.

Безусловно, конфискация активов в связи с участием в военной агрессии вызывает юридически непроясненные вопросы, но парламент должен иметь возможность делать политический выбор даже в такой неясной ситуации. Хотя выбранный способ возмещения является новаторским, он направлен на защиту запрета на агрессию как фундаментальной нормы международного права. Независимо от того, что думают о решении Эстонии, нет сомнений, что мы должны найти эффективные пути обеспечения права жертв агрессии на получение компенсации от тех, кто причинил этот ущерб.