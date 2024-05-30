Президент Алар Карис провозгласил закон о конфискации российских активов
Президент Алар Карис провозгласил принятый Рийгикогу 15 мая 2024 года „Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и о внесении изменений в другие соответствующие законы“.
Для отчуждения имущества не достаточно того, что чье-то имущество заморожено из-за международных санкций. Принятый закон необходимо трактовать таким образом, что отчуждение имущества касается тех, кто активно участвовал в военной агрессии или нарушении правил ведения войны, отметил глава государства.
После провозглашения закона канцелярия президента опубликовала его пояснения:
Согласно закону, отчуждать и использовать в качестве компенсации можно только имущество тех, „чья связь с совершением противоправного деяния или пособничеством ему установлена и доказана в достаточной степени“. Иными словами, это касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении правил войны. Законом предусмотрена обязанность возместить ущерб, причиненный своими действиями.
Поэтому того факта, что имущество было заморожено в связи с санкциями Евросоюза, для конфискации имущества недостаточно. Санкции и заморозка активов касаются более широкого круга лиц, чем те, у кого активы могут быть конфискованы в соответствии с эстонским законом. Закон следует трактовать таким образом, что условием отчуждения имущества является противоправная деятельность лица и причиненный этим ущерб.
Безусловно, конфискация активов в связи с участием в военной агрессии вызывает юридически непроясненные вопросы, но парламент должен иметь возможность делать политический выбор даже в такой неясной ситуации. Хотя выбранный способ возмещения является новаторским, он направлен на защиту запрета на агрессию как фундаментальной нормы международного права. Независимо от того, что думают о решении Эстонии, нет сомнений, что мы должны найти эффективные пути обеспечения права жертв агрессии на получение компенсации от тех, кто причинил этот ущерб.
Правовая ясность должна выработаться в ходе судебных производств, где будут оцениваться конкретные лица и их деятельность. Закон не должен применяться образом, который противоречит конституции. Это было бы так, если бы собственность лиц отчуждалась просто на основании санкционного решения, без проверки соблюдения дополнительных условий, установленных эстонским законодательством.
Кроме того, необходимо учитывать, что мы связаны Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Поскольку эстонское законодательство устанавливает гораздо более строгие требования к конфискации активов, чем просто решение о санкциях, нельзя заранее утверждать, что эта конвенция нарушается. В то же время требования конвенции, то есть процедурные требования, должны учитываться в каждом отдельном случае рассмотрения вопроса о передаче активов.
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