Совет ЕС ввел пошлины на сельхозтовары из РФ и Беларуси

Совет Европейского Союза по иностранным делам и торговле в Брюсселе в четверг, 30 мая, окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Речь идет о зерновых, масличных культурах и продуктах их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, а также гранулы свекловичного жома и сушеный горох.

Эти меры не повлияют на транзит данных продуктов через ЕС в третьи страны. Постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, и меры вступят в силу 1 июля 2024 года.

Лишить РФ доходов для финансирования войны

С первоначальным предложением ввести пошлины 22 марта выступила Еврокомиссия. Они призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в случае роста поставок российской зерновой продукции на рынок ЕС, пресечь нелегальный экспорт незаконно присвоенного Россией украинского зерна, а также не допустить использование Россией доходов от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины. По данным Еврокомиссии, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро.

Фермеры Евросоюза обеспокоены риском дестабилизации рынка

В Брюсселе ссылаются на фермерское сообщество Евросоюза, которое выразило обеспокоенность в связи с риском дестабилизации рынка ЕС в результате потенциально значительного перенаправления туда российской зерновой продукции. „Роль России как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия в качестве геополитического инструмента свидетельствует о том, что этот риск высок“, - сказано на сайте Еврокомиссии.

Повышение тарифов касается и Беларуси с учетом ее тесных связей с РФ. „Кроме того, распространив на Беларусь новую меру, Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС“, - заявили в Еврокомиссии.