Ушедшая из приюта 71-летняя женщина найдена в Пярну

Сообщалось, что женщина ушла из расположенного в деревне Тырду приюта вчера и до сих пор не вернулась. Точное время ее ухода было неизвестно. Женщина плохо ориентируется на местности и имеет проблемы с памятью. Полиция проверила возможные места, где могла бы находиться Лариса, а также задействовала служебных собак, но на тот момент безрезультатно.

Полиция просила всех, кто видел женщину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

Через несколько часов поступило сообщение, что женщину обнаружил полицейский патруль в городе Пярну. С ней все хорошо.

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