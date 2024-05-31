УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | 9000 украинских детей. Какую школу они выбрали здесь? Эстонскую? Русскую? Украинскую?

„У сына не будет мотивации возвращаться в Украину“

„Когда мы уезжали из Харькова, были уверены, что обязательно вернемся домой. Через месяц, потом — к лету, после учебного года. Потом — 1 сентября. Незаметно даже для самих себя поняли, что никуда мы уже не вернемся“, — рассказывает Елена. Сейчас ее старший сын заканчивает пятый класс одной из таллиннских школ.

На протяжении почти двух лет ребенок в первой половине дня учился в эстонской школе, вечером — в украинской. Программы, по словам родителей учеников, разные. При этом и количество лет, проведенных в школе, тоже отличается: если в Эстонии 12, то в Украине — 11.

„Здесь, в новой для нас стране, мы пытались немного сохранить родной язык — разговоров внутри семьи было недостаточно. Все — чтобы потом ребенку было проще вернуться в Украину. Но сейчас я этот вариант даже не рассматриваю — жить будем здесь“, — рассказывает Елена и делится, что именно поэтому отказалась от украинской школы.

Сама украинская беженка рассказывает, что немного жалеет, что приняла решение отказаться от украинского образования. „Потому что я понимаю, что тогда у сына не будет мотивации возвращаться в Украину. И не вернется, скорее всего“.

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