Эксперты советуют резко повысить акциз на крепкий алкоголь. Правительство опасается новой ценовой войны с Латвией

11 лет назад Эстония предприняла попытку изменить свою алкогольную политику. Была составлена т. н. „Зеленая книга“ (документ, представляющий ряд идей и предлагающий заинтересованным лицам или организациям обменяться мнениями и информацией по заданному вопросу - прим. перев), которая подтолкнула к повышению акциза на алкоголь, к идее выделить в магазинах отдельную зону для алкогольных напитков, к разработке различных программ по просвещению населения и профилактике проблем, связанных с потреблением алкоголя. Фонд Terve Eesti провозгласил „Joome poole vähem! - Пьём в два раза меньше!“, а Спасательный департамент запустил кампанию „Kui jood, ära uju! - Если выпил, не лезь в воду!“