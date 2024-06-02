Эксперты советуют резко повысить акциз на крепкий алкоголь. Правительство опасается новой ценовой войны с Латвией
В случае если доходы населения растут в среднем на 10% в год, акциз на алкогольные напитки следует увеличить на 30%, считает профессор Юрген Рехм, проанализировавший привычки жителей Эстонии, связанные с потреблением алкоголя. Как полагает министр здравоохранения Рийна Сиккут, в ближайшем будущем акциз не будет повышен так резко, пишет портал Delfi.
11 лет назад Эстония предприняла попытку изменить свою алкогольную политику. Была составлена т. н. „Зеленая книга“ (документ, представляющий ряд идей и предлагающий заинтересованным лицам или организациям обменяться мнениями и информацией по заданному вопросу - прим. перев), которая подтолкнула к повышению акциза на алкоголь, к идее выделить в магазинах отдельную зону для алкогольных напитков, к разработке различных программ по просвещению населения и профилактике проблем, связанных с потреблением алкоголя. Фонд Terve Eesti провозгласил „Joome poole vähem! - Пьём в два раза меньше!“, а Спасательный департамент запустил кампанию „Kui jood, ära uju! - Если выпил, не лезь в воду!“