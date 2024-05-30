Из-за жары цена на биржевое электричество резко взмыла вверх

Вечером в четверг с 20 до 21 часа цена будет достигать 500 евро, а между 21 и 22 часами приблизится к 400 евро.

По словам руководителя по торговле энергией Eesti Energia Армена Каспарова, высокие цены в Балтии обусловлены ограниченной пропускной способностью связи с Финляндией из-за неисправности на Estlink 2, сниженным производством электроэнергии в странах Балтии и повышенным потреблением из-за жары и охлаждения.

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