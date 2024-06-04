Опрос: больше всего люди думают о страховании жизни и путешествий

24% респондентов приобрели страхование жизни, и почти треть задумывались об этом. 34% респондентов воспользовались страховкой путешествий и 28% задумывались об этом. Одним из менее распространённых страховых продуктов (4% указали, что они его приобрели) является страхование домашних животных/питомцев, а 15% рассматривают возможность его приобретения.

„Ряд страховых продуктов так или иначе являются обязательными для владельцев недвижимости, например страхование жилья приобретённого с помощью банковского кредита, или дорожное страхование для владельцев автомобилей. Поэтому было особенно интересно посмотреть, насколько велик интерес к продуктам, которые люди выбирают для себя“, — сказала Катарина Мялл, специалист по исследованиям Kantar Emor.

Почти две трети людей считают страхование необходимым, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. При этом пятая часть населения считает, что деньги, потраченные на страховку, могут быть потрачены зря, и предпочитают сами копить на возможные несчастные случаи. „Эти люди отметили, что страховка со временем стала дороже или что она недоступна для них в зависимости от их дохода или возраста“, - прокомментировала Мялл.

Среди страховых брендов жители Эстонии в первую очередь вспоминают IF Kindlustus, ERGO и Salva Kindlustus. В первую десятку входят также страховые компании Swedbank, Seesam, PZU, IIZI, SEB, LHV и Gjensidige. При выборе страховой компании наиболее важными критериями для людей являются цена, репутация и надёжность компании, а также предыдущий опыт работы с претензиями. Респонденты посчитали страхование IF Insurance, Swedbank и ERGO более надёжным.

Трендовое исследование страховых брендов, проведённое Kantar Emor, выявило узнаваемость, контакты, критерии выбора и корпоративный имидж эстонских страховых брендов. Kantar Emor провёл онлайн-опрос в период с 11 по 18 апреля 2024 года, в нем приняли участие 1102 жителя Эстонии в возрасте 18+.

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