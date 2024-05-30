ВИДЕО | „Мигалка была зеленая!“ На шоссе Таллинн-Тарту задержали гонщика. Его легенда обескуражила даже опытных полицейских

Через несколько километров, однако, водитель понял, что далеко уехать не сможет, и остановился. Свое поведение и превышение скорости он объяснил тем, что устал и хотел побыстрее добраться до порта, чтобы успеть отдохнуть перед отправкой парома. Помимо водителя в автомобиле находились два пассажира.

„Хотя полицейские привыкли слышать всякие „сказки“ в качестве оправдания нарушениям, на этот раз мы имеем дело с чем-то совершенно особенным. По словам водителя, он не видел сине-красных мигалок следовавшей за ним полицейской машины, а видел зеленые. Один из пассажиров якобы даже подтвердил это водителю. Остановился водитель, по его утверждению, уже тогда, когда услышал сирену. Оценку тому, какая форма дальтонизма дает зеленый цвет при комбинации синего и красного, должны давать врачи, обладающие соответствующей компетентностью“, - говорится в посте центра надзора за дорожным движением.

Учитывая опасность поступка, полиция задержала водителя и уже сегодня он предстал перед Харьюским уездным судом. Согласно решению суда, теперь 30-летний мужчина должен подумать о своих действиях в центре задержания. Поскольку речь идет о гражданине третьей страны, к делу привлечен миграционный надзор. Согласно закону, нарушителю можно запретить въезд в Эстонскую Республику на срок до 5 лет.

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