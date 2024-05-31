Таллиннский пляж Пикакари получил международный знак качества в 11-й раз!

Она добавила, что пляж приспособлен для людей с расстройствами опорно-двигательного аппарата. „Часть пляжа обустроена для людей, испытывающих трудности при передвижении — в воду можно заехать на специальном инвалидном кресле. В целях безопасности, на специальном кресле в воду можно входить только с личным сопровождающим“. Подготовит к входу в воду прошедший подготовку помощник.

Голубой флаг будет поднят в Пыхья-Таллинне на пляже Пикакари в пятницу, 31 мая в 9:20.

Программу Голубого флага координирует международная недоходная организация FEE (Международный фонд экологического образования). Программа оценивает состояние пляжей и портов. Для получения знака пляж должен отвечать более 30 критериям. Выполнение критериев координирует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с управой Пыхья-Таллинна.

Услуга доступного пляжа предлагается на Пикакари в течение всего лета каждый день с 12 до 18 часов и бесплатна для пользователей. На выходных лучше забронировать инвалидное кресло для купания заранее по номеру телефона 55563900. Информация об услуге также размещена на месте и доступна в специальной инфосистеме lips.tallinn.ee.

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