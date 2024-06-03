Столкнулись с агрессивным телемаркетингом? Сообщите в департамент!

„Здравствуйте! Я звоню, чтобы предложить вам уникальную возможность приобрести замечательный товар! Это предложение действует только сейчас, и вам необходимо сразу принять решение! Не упустите эту уникальную возможность! Покупайте именно наш продукт, потому что другие товары на самом деле наносят вред вашему здоровью. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому не стали ждать размещения заказа с вашей стороны и уже отправили вам товар. Если вы не купите, я останусь без работы, а компания обанкротится“.

Если вам знакома описанная выше вымышленная история, и вы действительно получили подобный телефонный звонок, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Агрессивные коммерческие практики запрещены к использованию и к ним относятся, например:

1. Излишнее влияние

Продавец постоянно делает предложения, которые потребитель не запрашивал. В частности, продавец может оказывать чрезмерное давление, ссылаясь на временные рамки, с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться различные несчастные случаи или другие серьезные, или особые обстоятельства.

2. Взимание платы за незаказанные товары или услуги

Потребителю присылают товары или оказываются услуги, которые он не заказывал, а затем требуют за них плату.

3. Договорная ловушка

Потребителю устанавливаются обременительные или непропорциональные препятствия для осуществления и использования его законных прав. Например, делают все, чтобы юридически или практически было очень сложно или обременительно отказаться от договора.

4. Обещание приза с „крючком“

У потребителя создается ложное впечатление, что он уже выиграл или выиграет приз, или иное эквивалентное благо после определенных действий, хотя на самом деле никакого приза или иного эквивалентного блага нет или для его получения требуются дополнительные расходы.