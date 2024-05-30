Рийгикогу обсудил вопрос государственной важности

Председатель комиссии Аннели Аккерманн подчеркнула, что хорошее состояние государственных финансов важно для каждого государственного учреждения, каждого предприятия и человека. „В центре внимания сегодняшнего обсуждения – меры, которые мы должны принять для достижения поставленной цели“, – сказала Аккерманн. По ее словам, мы должны тщательно взвесить, как поддержать стимулирование экономики и использовать займы. „Бесконтрольный рост государственного долга повлек бы за собой расходы для каждого государственного учреждения, каждого предприятия и человека. Кредиторы следят за репутацией государства – насколько оно способно ограничивать расходы и четко контролировать бюджетную позицию. Все это оценивается в рамках рейтинга стран“, – пояснила Аккерманн.

По словам Аккерманн, сегодняшнее обсуждение сосредоточено на вопросе – как государству не жить в долг. „Вопрос не в том, брать ли кредит, а в том, когда и на что его брать. Вопрос в том, чтобы контролировать необходимость в кредите, т. е. как государству не попасть в ситуацию, в которой мы должны будем принимать решения под давлением кредиторов“, – сказала Аккерманн.

Председатель комиссии пояснила, что многие расходы в бюджете Эстонии индексированы. Ряд расходов связан с потребительским индексом. Это означает, что расходы будут расти по мере увеличения инфляции. „Мы попали в довольно логичную с математической точки зрения ситуацию, в которой рост зарплат, пенсий и пособий способствует инфляции и приводит к дефициту бюджета“, – отметила Аккерманн. По ее словам, мы должны рассмотреть вопрос о сокращении индексов, оптимистично установленных в хорошие времена, и развязать государству руки, чтобы в сложившейся сложной ситуации в сфере безопасности оно могло действовать сообразно обстановке.