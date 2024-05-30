Новости Эстонии
30.05.2024, 14:50

Пассажир Ryanair: ни аэропорт, ни погранохрана не берут на себя ответственность, но инцидент произошел по их вине

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Очередь на паспортный контроль в Таллиннском аэропорту. Фото иллюстративное.
Очередь на паспортный контроль в Таллиннском аэропорту. Фото иллюстративное.
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi Meedia

По словам человека, который в понедельник, 27 мая, не смог попасть на борт самолета компании Ryanair, вылетавшего из Таллинна в Пафос, уже после того как 60 человек остались в Таллиннском аэропорту, его сотрудники признали, что это произошло из-за организационной ошибки. Однако никто не готов компенсировать пострадавшим ущерб.

Еще вчера представители Таллиннского аэропорта и Департамента полиции и погранохраны (ДПП) говорили о том, что не попавшие на борт самолета 60 пассажиров должны обращаться со своей проблемой в авиакомпанию. Вместе с тем очевидно, что им не стоит ожидать компенсации от Ryanair.

„Произошла из ряда вон выходящая ситуация. Но, увы, придется все же напомнить, что ответственность за то, чтобы вовремя успеть на рейс, несет пассажир. В данном случае пассажиры не имеют права на компенсацию, так как в возникшей ситуации авиакомпания не виновата“, - сказал Карл Хыбемяги, исполнительный директор фирмы Lennuabi, отстаивающей права авиапутешественников.

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