Пассажир Ryanair: ни аэропорт, ни погранохрана не берут на себя ответственность, но инцидент произошел по их вине

По словам человека, который в понедельник, 27 мая, не смог попасть на борт самолета компании Ryanair, вылетавшего из Таллинна в Пафос, уже после того как 60 человек остались в Таллиннском аэропорту, его сотрудники признали, что это произошло из-за организационной ошибки. Однако никто не готов компенсировать пострадавшим ущерб.