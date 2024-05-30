30.05.2024, 14:50
Пассажир Ryanair: ни аэропорт, ни погранохрана не берут на себя ответственность, но инцидент произошел по их вине(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам человека, который в понедельник, 27 мая, не смог попасть на борт самолета компании Ryanair, вылетавшего из Таллинна в Пафос, уже после того как 60 человек остались в Таллиннском аэропорту, его сотрудники признали, что это произошло из-за организационной ошибки. Однако никто не готов компенсировать пострадавшим ущерб.
Еще вчера представители Таллиннского аэропорта и Департамента полиции и погранохраны (ДПП) говорили о том, что не попавшие на борт самолета 60 пассажиров должны обращаться со своей проблемой в авиакомпанию. Вместе с тем очевидно, что им не стоит ожидать компенсации от Ryanair.
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