Процесс пошел? Китай согласился сотрудничать с Эстонией по делу о повреждении кабеля

Телекоммуникационный кабель и газопровод Balticconnector, соединяющие Эстонию с Финляндией и Швецией, были повреждены 7-8 октября прошлого года. Эстония подозревает, что к этому причастно китайское судно.

И Эстония, и Финляндия в качестве главного подозреваемого называли зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз Newnew Polar Bear.

Агентство Reuters сообщило во вторник, что, по словам государственного прокурора Эстонии Трийну Олев, Китай не отвечал на просьбу о сотрудничестве в расследовании этого дела в течение шести месяцев. По словам Олев, запрос был отправлен 10 ноября.

В среду МИД Китая сообщил, что готов сотрудничать с Эстонией. В ведомстве добавили, что китайские власти расследуют инцидент и разбираются с этим.

„Мы активно исследуем запросы на юридическую помощь в соответствии с внутренним законодательством и соответствующими договорами“, — заявил на пресс-конференции пресс-секретарь министерства Мао Нин.

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