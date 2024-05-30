Водитель автобуса сбил пешехода. Участились аварии с самокатами

Вчера в 07.44 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Ярвевана теэ, 7. 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом BMW S 1000 RR, наехал сзади на легковой автомобиль BMW 525XI, за рулем которого находился 42-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 09.11 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улице Кёлери и Фельманни. 64-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Opel Insignia, наехал на 31-летнюю женщину, выехавшую на электросамокате TUUL с тротуара на проезжую часть. Женщину доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

В 13.24 произошло дорожное происшествие в Таллинне недалеко от места пересечения улиц Сууртюки и Коцебу. 28-летний мужчина, ехавший на электросамокате, упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 14.12 произошло дорожное происшествие в Пярну на перекрестке улиц Мере и Рийа. По первоначальным данным, 42-летний мужчина, совершая на маршрутном автобусе Scania левый поворот, наехал на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 14.13 произошло дорожное происшествие в Йыхви около дома по улице Яама, 32. 77-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Škoda Roomster, наехал на 27-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за светившего в глаза солнца. Пострадавшего доставили в больницу.

В 14.51 произошло дорожное происшествие в Тарту на перекрестке улиц Выру и Рийа. 17-летняя девушка, выехав на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с приблизившимся слева велосипедистом, 52-летним мужчиной с признаками алкогольного опьянения. Велосипедиста доставили в больницу для проверки состояния здоровья.