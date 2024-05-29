ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (826-й день) | Пропагандист и политолог из ВШЭ призвал Кремль провести „демонстрационный ядерный взрыв“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Курской области два украинских беспилотника сбросили взрывные устройства на приграничный поселок
В ночь на 29 мая два украинских дрона сбросили взрывные устройства на жилые дома в поселке Тёткино Глушковского района, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Никто из жителей не пострадал. В двух домах, а также дворовых постройках возникли пожары.
В Харькове завершились поисковые работы на месте авиаудара по гипермаркету „Эпицентр“
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, в результате российского удара погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних, а еще 54 жителя города получили ранения.
Полиции удалось идентифицировать всех погибших. „Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории“, — написал Клименко. Он добавил, что криминалисты провели более 100 исследований, а к поискам привлекли много кинологов.
Войска РФ нанесли авиаудар по строительному гипермаркету „Эпицентр“ в Харькове днем 25 мая, сбросив на здание две авиабомбы. В тот момент в магазине находились около 200 человек. Позднее в местной прокуратуре сообщили, что спасатели вместе со следователями обнаружили еще одну авиабомбу УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от магазина, которая не взорвалась.
Украинский дрон повредил инфраструктурный объект связи в приграничном селе Белгородской области
В приграничном селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона есть повреждения на инфраструктурном объекте связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Также атаке беспилотника подверглось село Муром Шебекинского городского округа. В результате взрыва дрона пробиты кровля и потолок в частном жилом доме, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.
AFP: Украина уже использовала западное оружие для ударов по России
Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по территории России, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По данным агентства, в последний раз украинская армия использовала поставленное Западом оружие при атаке в районе Краснодара на юге России. О каком объекте идет речь, неясно.
Немецкая газета Bild сообщала, ссылаясь на собственную информацию, что ВСУ по меньшей мере один раз использовали американскую систему Patriot из Германии, чтобы „принять меры“ против российских самолетов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Берлин и Вашингтон пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится.
Это подтвердил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg.
„У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания — они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. И мы успешно их используем“, — сказал Сак в ответ на вопрос об ударах по целям в глубине России.
The Telegraph: страны НАТО призвали Зеленского не давить и не требовать „невозможного“ — приглашения в альянс в этом году
Западные страны попросили президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО, пишет британская газета The Telegraph.
В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9–11 июля, Германия и США „настойчиво предостерегли“ Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса „невозможного“, пишет издание.
По данным The Telegraph, перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.
На грядущем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса предложат Украине то, что сейчас называют „мостом“ или „путем“ к вступлению, чтобы продемонстрировать поддержку этого процесса, пишет издание.
В Сумской области два человека погибли при ракетной атаке
Российские войска обстреляли ракетами Краснопольскую общину в Сумской области, сообщили в областной военной администрации.
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.
В результате обстрела повреждены дом культуры и административные здания. По словам главы Краснопольской общины Ирины Юхты, удар пришелся по центру поселения.
Пропагандист и политолог из ВШЭ призвал Кремль провести „демонстрационный ядерный взрыв“
Властям России необходимо резко усилить свою „политику сдерживания — устрашения“ и провести „демонстрационный ядерный взрыв“ для того, чтобы остановить дальнейшее вовлечение Запада в войну в Украине. Об этом говорится в статье политолога Дмитрия Суслова, опубликованной в журнале „Профиль“.
Как пишет автор в материале, озаглавленном „Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве“, ситуация в Украине идет к тому, что США и их союзники в ближайшее время могут позволить Киеву атаковать Россию с помощью западного оружия. Такое решение выведет конфликт на новый уровень и будет означать прямое вступление США и НАТО в войну против России, считает Суслов.
По его словам, Москва должна предупредить страны Запада о том, что оставляет за собой право наносить удары по любым их объектам, а при неядерном ударе Вашингтона или НАТО по российской территории должна использовать ядерное оружие.
Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов
Как сообщается на сайте правительства, в него войдут самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890, гусеничные бронетранспортеры Pansarbandvagn, артиллерийские боеприпасы 155 мм и ракеты AIM-120 AMRAAM.Самолеты, о которых идет речь, имеют радиус обнаружения целей до 500 км. Они будут поставляться с учебным и техническим оборудованием.В правительстве страны сообщили, что это даст „совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море“.
Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских беспилотных катеров в Черном море
В северо-западной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма, заявили в Минобороны России. Других подробностей об атаке не приводится.
В Селидово под завалами разрушенного обстрелом дома оказалась семья. Спасатели нашли тела мужчины и 13-летнего ребенка
Вечером 28 мая российские войска ударили авиабомбами по частному сектору города Селидово в Донецкой области. Один из нарядов попал на территорию домовладения, в результате чего под завалами дома, вероятно, оказалась целая семья, сообщили в областной прокуратуре.
Женщина 73 лет получила множественные ранения и сотрясение головного мозга. Под завалами спасатели также нашли фрагменты тел, которые, по предварительным данным, принадлежат ее 53-летнему сыну и 13-летнему внуку.
Зеленский встретится с Макроном во Франции в день 80-летия высадки союзных войск
Владимир Зеленский 6 июня примет участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии (день „Д“), пишет France Bleu.
Во время встречи президент Франции Эммануэль Макрон планирует „точно объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины“.
Накануне Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине необходимо предоставить возможность „нейтрализовать“ военные базы, с которых по ее территории запускаются российские ракеты.
В середине апреля французский организатор церемонии в честь 80-летия высадки союзников Mission Libération сообщил, что российские участники (но не Владимир Путин) приглашены на праздник. Однако В МИД России заявили, что не получали приглашения.
Инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины профинансировали пока только четыре страны из 18 — Дания, Нидерланды, Португалия и Канада
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, которая призвала остальных союзников (в основном, это страны Евросоюза и НАТО) внести свой вклад, пишет Euractiv.
Чешская инициатива предполагает закупку артиллерийских снарядов на мировом рынке, а сама Чехия выступает посредником, согласовывая меморандумы об обязательствах и координируя поставки.
Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Премьер-министр Чехии Петр Фиала также подтвердил, что в июне Украина получит десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов в рамках этой инициативы.
По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, собранных денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов.
В Никополе двое местных жителей получили ранения при артиллерийском ударе
Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Осколочные ранения получили двое мужчин — 64 и 52 лет, они госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии, уточнил Лысак.
В городе повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.
Финляндия не устанавливала ограничений на использование переданного Украине оружия для атак в глубине России, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.
„Финляндия не устанавливала особых ограничений на свою помощь Украине, но исходит из того, что она используется в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну, а Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Сюда также входят нападения на военные объекты на территории нападающего, необходимые в целях самообороны“, — цитирует Валтонен издание Uuutte Suomi.
Белгородская область была трижды атакована дронами за полтора часа
Около 13 часов село Грузское Борисовского района обстреляли и атаковали дронами, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В селе повреждены линии газо- и электроснабжения, а также два корпуса сельскохозяйственного предприятия.
Через полчаса Гладков сообщил об атаке на хутор Мухин Шебекинского. В результате сброса боеприпаса с беспилотника загорелся частный дом, мирные жители не пострадали. Из-за повреждений на линии электропередачи жители нескольких сел остались без света.
Еще через час украинский дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в Шебекино. В результате взрыва никто не пострадал, машина посечена осколками, уточнил Гладков.
Правительство Литвы утвердило выделение 13,5 миллиона евро на закупку радаров воздушного наблюдения для Украины, заявил министр обороны страны Лауринас Кащюнас.
Радары будут закуплены в рамках созданной по инициативе Германии коалиции противовоздушной обороны Украины. „Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие, поэтому мы в ответ вносим все, что можем“, — сказал Кащюнас.
По его словам, в этом году в Украину должны быть отправлены четыре радара, которые укрепят систему оповещения и улучшат предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели.
В Европарламенте прошли обыски, связанные с делом попавшего под санкции новостного портала „Голос Европы“
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10 стран разрешили Украине использовать западное оружие для ударов по территории в глубине России, подсчитала „ЛигаБизнесИнформ“.
В их числе — Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.
Последствия российских ударов по Днепропетровской области
Под обстрел попали Никополь, а также Марганецкая и Мировская общины. По данным главы областной администрации Сергея Лысака, в результате произошедшего два человека погибли, еще двое пострадали. Также были разрушены частное предприятие, магазин, библиотека, два частных дома, хозяйственная постройка, пожарная часть.
Михаил Подоляк: Украине нужны как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта
Соответствующую оценку советник главы офиса президента Украины озвучил в интервью агентству Bloomberg.
В разговоре с журналистами Подоляк отметил, что линия фронта растянулась еще на 70 километров после начала наступления России в Харьковской области. Учитывая протяженность линии соприкосновения и интенсивности боев, 100-120 таких самолетов было бы „оптимально“, уточнил он.
„Нам необходимо положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной, потому что Россия просто засыплет бомбами районы, расположенные вблизи поля боя“, — заявил чиновник.
Подоляк также добавил, что украинские летчики находятся на завершающей стадии обучения управлению F-16.
В хуторе Стадников Белгородской области в результате минометного обстрела со стороны ВСУ пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
„У женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшая доставлена больницу. Вся необходимая помощь оказывается“, — написал Гладков.
По его данным, атакам также подверглись села Байцуры и Новая Таволжанка, а также Шебекино. Обошлось без пострадавших.
Reuters: Минэнерго РФ прекратит публикацию данных о производстве бензина
Министерство энергетики России прекращает публикацию данных о производстве бензина, передает из Москвы агентство Reuters. Эта мера объясняется необходимостью сохранения „информационной безопасности“ рынка нефтепродуктов.
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