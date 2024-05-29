ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (826-й день) | Пропагандист и политолог из ВШЭ призвал Кремль провести „демонстрационный ядерный взрыв“

AFP: Украина уже использовала западное оружие для ударов по России

Также атаке беспилотника подверглось село Муром Шебекинского городского округа. В результате взрыва дрона пробиты кровля и потолок в частном жилом доме, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В приграничном селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона есть повреждения на инфраструктурном объекте связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Войска РФ нанесли авиаудар по строительному гипермаркету „Эпицентр“ в Харькове днем 25 мая, сбросив на здание две авиабомбы. В тот момент в магазине находились около 200 человек. Позднее в местной прокуратуре сообщили, что спасатели вместе со следователями обнаружили еще одну авиабомбу УМПБ Д-30 примерно в 80 метрах от магазина, которая не взорвалась.

Полиции удалось идентифицировать всех погибших. „Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории“, — написал Клименко. Он добавил, что криминалисты провели более 100 исследований, а к поискам привлекли много кинологов.

По его словам, в результате российского удара погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних, а еще 54 жителя города получили ранения.

В Харькове завершились поисковые работы на месте авиаудара по гипермаркету „Эпицентр“

Никто из жителей не пострадал. В двух домах, а также дворовых постройках возникли пожары.

В ночь на 29 мая два украинских дрона сбросили взрывные устройства на жилые дома в поселке Тёткино Глушковского района, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

В Курской области два украинских беспилотника сбросили взрывные устройства на приграничный поселок

Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по территории России, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последний раз украинская армия использовала поставленное Западом оружие при атаке в районе Краснодара на юге России. О каком объекте идет речь, неясно.

Немецкая газета Bild сообщала, ссылаясь на собственную информацию, что ВСУ по меньшей мере один раз использовали американскую систему Patriot из Германии, чтобы „принять меры“ против российских самолетов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Берлин и Вашингтон пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится.

Это подтвердил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg.

„У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания — они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. И мы успешно их используем“, — сказал Сак в ответ на вопрос об ударах по целям в глубине России.

The Telegraph: страны НАТО призвали Зеленского не давить и не требовать „невозможного“ — приглашения в альянс в этом году

Западные страны попросили президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО, пишет британская газета The Telegraph.

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9–11 июля, Германия и США „настойчиво предостерегли“ Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса „невозможного“, пишет издание.

По данным The Telegraph, перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.