В Европарламенте прошли обыски по делу о вмешательстве РФ

В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России прошли обыски.

„Обыски проведены в рамках дела об оказании влияния, пассивной коррупции и членстве в преступной организации“, - сообщила прокуратура в столице Бельгии в среду, 29 мая. По ее данным, обыски связаны с „признаками российского вмешательства, в результате которого к членам Европейского парламента обращались и платили им за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe“.

Конкретно речь идет о евродепутатах от Нидерландов и германской правопопулистской партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ).

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