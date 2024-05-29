Новый известняковый карьер под Таллинном открыли сумасшедшим выступлением мотогонщицы Кейти Мейер(1)
Недалеко от Таллинна, на территории деревни Соодевахе в волости Раэ, открыли новый известняковый карьер, который будет снабжать государство и частный сектор высококачественным отечественным щебнем. Известняковый карьер Вяо VIII разрабатывает имеющая более чем 30-летнюю историю компания OÜ Eesti Killustik, которая по совокупному объему является крупнейшим в Эстонии горнодобывающим предприятием и производителем строительных минералов.
„Открытие нового известнякового карьера в Харьюмаа является стратегически важным и позитивным шагом для Эстонии. В Харьюмаа постоянной проблемой является нехватка высококачественного известняка. Открытие нового карьера облегчит эту проблему и обеспечит добычу высококачественного строительного материала для строительства национальных автомагистралей, Rail Baltica, новых зданий, а также проектов возобновляемой энергетики“, - сказал заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Министерства изменения климата Яанус Уйга. По его словам, с точки зрения государства важно обеспечить устойчивую добычу и использование материала.
„Открытие нового карьера Вяо является хорошим примером поддержки промышленного сектора городом и дружеского сосуществования промышленности и городской среды, - сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. - Кроме того, с точки зрения окружающей среды будет лучше, если сырье, необходимое для поддержания и развития инфраструктуры Таллинна, будет поступать отсюда, а не транспортироваться издалека“.
„Я рад, что в быстро развивающейся волости Раэ найдено подходящее место, где можно добывать высококачественный щебень: карьер логистически близок к строительным площадкам, но в то же время оказывает минимальное воздействие на местных жителей. Ответственная деятельность компании заслуживает похвалы: например, с волостью Раэ подписан договор доброй воли, в рамках которого компания обязуется внести свой вклад в посадку дополнительных деревьев в волости и поддерживать экологические мероприятия, такие как неделя окружающей среды волости Раэ“, — сказал помощник мэра волости Раэ Ивари Раннама.
„Открытие карьера в 2024 году — это не нечто само собой разумеющееся, эта работа включает в себя сотрудничество с местными сообществами и заботу об охране природы, экономическом развитии и улучшении ландшафта. Это непросто, но необходимо, если мы хотим, чтобы Эстония развивалась“, — сказал член правления OÜ Eesti Killustik Тарво Сикка. „В прошлом году мы добыли в общей сложности 2,84 млн тонн строительных материалов на наших десяти карьерах, стратегическое расположение которых позволяет экономить деньги на транспортных расходах и время – более короткие расстояния для перевозки материала также означают меньшую нагрузку на природу и дороги“, — отметил Сикка.
По словам Тарво Сикка, стратегия компании направлена на активное использование возобновляемых источников энергии при добыче и производстве минеральных ресурсов, снижение зависимости как от невозобновляемых источников энергии, так и от других видов ископаемого топлива. „Мы стараемся максимально эффективно эксплуатировать используемые нами природные ресурсы, посвящая себя устойчивому развитию и экологической устойчивости“, — добавил Сикка.
Известняки региона Вяо образовались более 460 миллионов лет назад. Площадь обслуживания горного отвода известнякового карьера Вяо VIII составляет 24,86 га, в том числе горного отвода площадью 14,91 га. Полезный слой разделен на два блока известняка, расположенных друг над другом, основными критериями их различия являются разрушаемость и морозостойкость строительного щебня, что определяет пригодность щебня к использованию.
Eesti Killustik — крупнейший по совокупному объему горнодобывающий производитель строительных минералов в Эстонии. Альтернативы местному известняковому щебню нет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.