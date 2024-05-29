Новый известняковый карьер под Таллинном открыли сумасшедшим выступлением мотогонщицы Кейти Мейер

„Открытие нового известнякового карьера в Харьюмаа является стратегически важным и позитивным шагом для Эстонии. В Харьюмаа постоянной проблемой является нехватка высококачественного известняка. Открытие нового карьера облегчит эту проблему и обеспечит добычу высококачественного строительного материала для строительства национальных автомагистралей, Rail Baltica, новых зданий, а также проектов возобновляемой энергетики“, - сказал заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Министерства изменения климата Яанус Уйга. По его словам, с точки зрения государства важно обеспечить устойчивую добычу и использование материала.

„Открытие нового карьера Вяо является хорошим примером поддержки промышленного сектора городом и дружеского сосуществования промышленности и городской среды, - сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. - Кроме того, с точки зрения окружающей среды будет лучше, если сырье, необходимое для поддержания и развития инфраструктуры Таллинна, будет поступать отсюда, а не транспортироваться издалека“.

„Я рад, что в быстро развивающейся волости Раэ найдено подходящее место, где можно добывать высококачественный щебень: карьер логистически близок к строительным площадкам, но в то же время оказывает минимальное воздействие на местных жителей. Ответственная деятельность компании заслуживает похвалы: например, с волостью Раэ подписан договор доброй воли, в рамках которого компания обязуется внести свой вклад в посадку дополнительных деревьев в волости и поддерживать экологические мероприятия, такие как неделя окружающей среды волости Раэ“, — сказал помощник мэра волости Раэ Ивари Раннама.