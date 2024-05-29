Кая Каллас: „Хорошая новость: в Ида-Вирумаа в скором времени появится более 1100 новых рабочих мест“

Премьер-министр Кая Каллас ответила, что сокращение государственных расходов сопряжено с отрицательным дополнительным бюджетом этого года. „Это именно то, чем мы сейчас занимаемся, – сказала она. – Мы улучшим бюджетную позицию в объеме 175 миллионов евро и введем конкретные меры экономии как в целевых учреждениях, чего мы раньше не делали, так и в подотчетных министерствам сферах. Этих мер довольно много. Вчера мы достигли политического соглашения, что означает, что теперь чиновники распишут бюджет и пояснительную записку по различным министерствам – за счет чего конкретно можно сэкономить средства, и после этого этот документ будет передан на рассмотрение парламенту“.

Каллас отметила, что в части использования европейских средств мы становимся все эффективнее. Она признала, что правительство тревожило, будут ли применены предпринимательские меры Фонда справедливого перехода в достаточной степени для того, чтобы создать в Ида-Вирумаа новые рабочие места. „Хорошая новость – в Ида-Вирумаа в скором времени появится более 1100 новых рабочих мест. 504 рабочих места уже создано, и эти деньги действительно будут своевременно использованы“, – сообщила она.

Премьер-министр также призвала прекратить призывы к увольнению людей. „Большинство чиновников или людей, получающих зарплату от государства, – учителя. Их доля составляет 42%. На втором месте – социальные работники, работники сферы здравоохранения; их 24%. Восемь процентов – сотрудники сил внутренней безопасности, т. е. полицейские и спасатели. Восемь процентов – работники сферы культуры, и еще семь процентов – военные. Здесь уже набирается более 80% человек, которых ни в коем случае увольнять нельзя. Скорее их зарплаты следует повышать“, – сказала она.

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