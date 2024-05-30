ПИСЬМО РАБОТНИКАМ | Грядут сокращения. Департамент социального страхования объявил о серьезном урезании расходов

Серьезные сокращения начались. Генеральный директор департамента социального страхования Марет Марипуу сообщила в разосланном 28 мая письме работникам о том, что необходимо сократить расходы на социальные услуги (на 1,27 млн евро), а также на опорную услугу замещающего родительства (на 120 000 евро).

„Мы в департаменте знаем, насколько напряженная обстановка обстоит с бюджетом на социальные услуги, и что требуется еще больше денег, чтобы обеспечивать наилучшую поддержку для людей“, - говорит Марипуу в письме. По словам гендиректора, обстоятельства еще выясняются, но, скорее всего, сокращения расходов произойдут в следующих областях: