30.05.2024, 08:10
ПИСЬМО РАБОТНИКАМ | Грядут сокращения. Департамент социального страхования объявил о серьезном урезании расходов(7)
Пострадают социальные и опорные услуги
ФОТО: | Delfi Meedia
Генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу направила сотрудникам письмо с указанием областей и услуг, в которых будут проведены сокращения расходов.
Серьезные сокращения начались. Генеральный директор департамента социального страхования Марет Марипуу сообщила в разосланном 28 мая письме работникам о том, что необходимо сократить расходы на социальные услуги (на 1,27 млн евро), а также на опорную услугу замещающего родительства (на 120 000 евро).
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