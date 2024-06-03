Была ли стрельба по угнанному автомобилю оправданной? Эксперт: „оружие убивает и в руках ребенка, подростки чуть не сбили пешехода“

Руководитель группы подготовки и тактического снаряжения PPA Яак Кивисте подтвердил, что применение оружия против самих мальчиков в данной ситуации было бы неоправданным. Однако стрельба по автомобилю, который подвергает опасности других участников дорожного движения, по его мнению, допустима.

„Конечно, огнестрельное оружие - это крайняя мера, прежде чем применить оружие, вы должны быть уверены, что не сможете использовать, например, дорожный блокпост или ежа в качестве преграды“, - подчеркнул Кивисте. Он отметил, что при использовании огнестрельного оружия необходимо учитывать несколько аспектов. В этом месте не должно быть людей и других участников дорожного движения, а цель должна находиться достаточно близко, чтобы гарантировать точность выстрела.