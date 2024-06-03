03.06.2024, 10:50
Была ли стрельба по угнанному автомобилю оправданной? Эксперт: „оружие убивает и в руках ребенка, подростки чуть не сбили пешехода“(5)
ФОТО: Erakogu
В позапрошлую пятницу трое подростков угнали автомобиль и начали нарезать на нем круги по Тюри. Поскольку подростки проигнорировали требование полицейских остановиться, патрульный произвел четыре выстрела по машине.
Руководитель группы подготовки и тактического снаряжения PPA Яак Кивисте подтвердил, что применение оружия против самих мальчиков в данной ситуации было бы неоправданным. Однако стрельба по автомобилю, который подвергает опасности других участников дорожного движения, по его мнению, допустима.
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