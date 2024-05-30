Новости Эстонии
30.05.2024, 11:35

Власти Грузии назвали участие Цахкна в митинге „наследием СССР“. Кая Каллас: „Я бы в нем не участвовала“

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В середине мая министр иностранных дел Маргус Цахна поднялся на сцену в Тбилиси в знак протеста против распоряжений грузинских властей. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что он не согласовывал с правительством участие в митинге.

„Меня интересует, обсуждал ли министр иностранных дел в правительстве заранее свой план появления таким образом на демонстрации во время визита в Грузию, или это была спонтанная акция? - спросил Лаури Лаатс (Центристская партия) на вчерашнем инфочасе Рийгикогу. - Говорили ли вы с ним о том, намерен ли министр иностранных дел и дальше вести себя подобным образом во время своих визитов, искать возможности участия в демонстрациях, а затем участвовать в них с гидом или без?“

Каллас (Партия реформ) начала с того, что вектор действий нынешнего грузинского правительства уводит страну все дальше от Европейского союза. „Просто шаги, которые они предпринимают, не подходят для демократической страны“, - сказала она.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии