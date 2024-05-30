Власти Грузии назвали участие Цахкна в митинге „наследием СССР“. Кая Каллас: „Я бы в нем не участвовала“

„Меня интересует, обсуждал ли министр иностранных дел в правительстве заранее свой план появления таким образом на демонстрации во время визита в Грузию, или это была спонтанная акция? - спросил Лаури Лаатс (Центристская партия) на вчерашнем инфочасе Рийгикогу. - Говорили ли вы с ним о том, намерен ли министр иностранных дел и дальше вести себя подобным образом во время своих визитов, искать возможности участия в демонстрациях, а затем участвовать в них с гидом или без?“