Новости Эстонии
30.05.2024, 10:50

ВИДЕО | Нынешние жесткие сокращения, предпринятые правительством, — это только начало. Худшее - впереди

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Интервью с Вырклаэвом и Ляэнеметсом

На днях правящая коалиция объявила, что достигнуто соглашение относительно отрицательного бюджета в 175 миллионов евро. Однако это не означает, что финансы государства вытащили из ямы. До этого далеко.

Стоит отметить, что 175 миллионов евро не означают, что будет урезано так много. Частью отрицательного бюджета являются, к примеру, дивиденды.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) пояснил, что экономия составит порядка 100 миллионов евро и чуть больше. Остальные строки заполнены дивидендами и дополнительно полученными поступлениями из налогов.

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