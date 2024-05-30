30.05.2024, 10:50
ВИДЕО | Нынешние жесткие сокращения, предпринятые правительством, — это только начало. Худшее - впереди(1)
Интервью с Вырклаэвом и Ляэнеметсом
На днях правящая коалиция объявила, что достигнуто соглашение относительно отрицательного бюджета в 175 миллионов евро. Однако это не означает, что финансы государства вытащили из ямы. До этого далеко.
Стоит отметить, что 175 миллионов евро не означают, что будет урезано так много. Частью отрицательного бюджета являются, к примеру, дивиденды.
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