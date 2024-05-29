Организатор акции „Молитва за Украину“ так и не подтвердил целевое использование пожертвований

С момента проведения шестичасовой благотворительной акции-концерта на таллиннском Певческом прошел ровно год, но организатор сбора пожертвований до сих пор не предоставил обещанных фотографий с мероприятий раздачи помощи беженцам.

„Спасибо, что написали и напомнили об этом. Мы действительно упустили этот вопрос. Скорая помощь уже куплена! Мы на этой неделе соберем все, что нам присылали на тот момент из Украины по скорой помощи и фото с нашей раздачи продуктовой помощи в Эстонии. Максимум до понедельника я все вам вышлю“, написал, извинившись за задержку, Шидловский в среду, 29 мая в ответ на просьбу RusERR сообщить, была ли передана украинской армии купленная на пожертвования машина скорой помощи и можно ли получить фотографии с мероприятий по раздаче продуктовой помощи.

Как сообщалось ранее, в рамках шестичасовой благотворительной акции и через посвященный совместной молитве сайт, по словам организатора, было собрано 6500 евро. В мае прошлого года организатор концерта, основатель НКО „Движение искателей Бога“ Шидловский сообщил RusERR, что собранные на концерте средства будут переведены Украинской межцерковной раде, а для зарегистрировавшихся участников акции на собственные средства „Искателей бога“ и местных церквей будет организована раздача продовольственной помощи в церквях Эстонии.

Спустя полгода Шидловский рассказал, что на собранные пожертвования было решено купить машину скорой помощи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.