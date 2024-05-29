ФОТО | Перед Тоомпеа протестуют против повышения земельного налога и несправедливых компенсаций

Участники выступают против процедуры компенсации природоохранных ограничений и повышения земельного налога.

„В последнее время на повестку дня все острее встают проблемы ограничения прав владельцев земли и частных лесов в природоохранных целях. Компенсации, возникающие в результате бесчисленных ограничений, несправедливы (компенсации находятся на одном и том же уровне с 2008 года)“, - говорится на сайте Союз владельцев частных лесов.

Лесо- и землевладельцы требуют следующее:

• Выплачивать справедливые и быстрые компенсаций лесовладельцам, на чьи земли распространяются природоохранные ограничения на использование земли Текущие компенсации не покрывают потерянный доход.

• Заменять частный лес, берущегося под охрану, принадлежащим государству лесом экономического назначения.

• Рост земельного налога на коммерческую землю должен оставаться в пределах 10% в год, как и было обещано землевладельцам перед очередной оценкой земли.

• Прекратить ведение необоснованных ограничений на частную землю.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.