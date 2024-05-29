Центристы подали жалобу на газету Pealinn. Свежий номер изъят из распространения

Центристы отмечают, что в выпуске Pealinn за 28 мая была представлена информация об организации выборов в Европарламент, а также списки кандидатов, которые оказались неполными – не были представлены списки кандидатов от Центристской партии, партии „Правые“ и независимых кандидатов. Центристская партия сочла это неравным и несправедливым обращением и подала жалобу в Таллиннскую городскую избирательную комиссию и Государственную избирательную службу по организации выборов в связи с нарушением закона о выборах в Европейский парламент со стороны таллиннских городских СМИ.

„Ситуация с неполными списками вызывает сожаление, нарушает принципы честных выборов и игнорирует соблюдавшиеся годами добрые традиции городских СМИ. Особенно неприглядной выглядит данная ситуация, если учесть, что в том же выпуске оказалось достаточно места для интервью с мэром Евгением Осиновским, хотя согласно добрым традициям городских СМИ, кандидатам в Европейский парламент не предоставляется преимуществ перед конкурентами“, - сказал заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаатс.

„Газета распространяется среди 50 000 подписчиков, что создает неравные условия для кандидатов в Европарламент из-за недостаточной информации. Мы ожидаем от Таллиннской городской избирательной комиссии и Государственной избирательной службы по организации выборов незамедлительного вмешательства, чтобы оппозиционным кандидатам также были обеспечены равные возможности на выборах“, - добавил Лаури Лаатс.

Свежий номер Pealinn изъят из распространения

Выпущенный на этой неделе номер газеты Pealinn со среды больше не попадет в почтовые ящики и корзины для хранения газет, поскольку из-за верстки и редакционной ошибки часть информации на страницах, связанных с выборами в Европейский парламент, не попала в печатное издание, передает RusERR.