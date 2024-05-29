Центристы подали жалобу на газету Pealinn. Свежий номер изъят из распространения(9)
Газета Pealinn, не опубликовав имена многих кандидатов в Европарламент, нарушила принцип равного обращения, сообщает пресс-служба Центристской партии.
Центристы отмечают, что в выпуске Pealinn за 28 мая была представлена информация об организации выборов в Европарламент, а также списки кандидатов, которые оказались неполными – не были представлены списки кандидатов от Центристской партии, партии „Правые“ и независимых кандидатов. Центристская партия сочла это неравным и несправедливым обращением и подала жалобу в Таллиннскую городскую избирательную комиссию и Государственную избирательную службу по организации выборов в связи с нарушением закона о выборах в Европейский парламент со стороны таллиннских городских СМИ.
„Ситуация с неполными списками вызывает сожаление, нарушает принципы честных выборов и игнорирует соблюдавшиеся годами добрые традиции городских СМИ. Особенно неприглядной выглядит данная ситуация, если учесть, что в том же выпуске оказалось достаточно места для интервью с мэром Евгением Осиновским, хотя согласно добрым традициям городских СМИ, кандидатам в Европейский парламент не предоставляется преимуществ перед конкурентами“, - сказал заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаатс.
„Газета распространяется среди 50 000 подписчиков, что создает неравные условия для кандидатов в Европарламент из-за недостаточной информации. Мы ожидаем от Таллиннской городской избирательной комиссии и Государственной избирательной службы по организации выборов незамедлительного вмешательства, чтобы оппозиционным кандидатам также были обеспечены равные возможности на выборах“, - добавил Лаури Лаатс.
Свежий номер Pealinn изъят из распространения
Выпущенный на этой неделе номер газеты Pealinn со среды больше не попадет в почтовые ящики и корзины для хранения газет, поскольку из-за верстки и редакционной ошибки часть информации на страницах, связанных с выборами в Европейский парламент, не попала в печатное издание, передает RusERR.
В вышедшем во вторник номере газеты Pealinn опубликован двухстраничный информационный материал, посвященный организации выборов в Европарламент в столице, с целью донести до избирателей, например, информацию об избирательных участках, расположенных в Таллинне, о возможности предварительного и электронного голосования, а также о праве голоса и процедурах выборов, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Однако на страницах, снабженных предвыборными материалами о выборах в Европарламент, в ходе верстки и редакционной правки списки некоторых кандидатов на выборы исчезли. В печать не попали списки отдельных кандидатов, „Правых“ и Центристской партии.
„Это была человеческая ошибка работников, но дополненный информационный материал о выборах в Европарламент поступит в корзины для хранения газет отдельным экземпляром не позднее текущей недели“, – сказала главный редактор Pealinn Маарья-Лийс Аруярв.
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