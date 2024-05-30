В понедельник стартуют выборы в Европарламент: что нужно знать

С 3 по 6 июня в Таллинне можно будет проголосовать на 17 избирательных участках, а с 7 по 9 июня голосование откроется на всех 76 избирательных участках, расположенных в столице. Поскольку в этом году выборы в Европейский парламент проводятся в Эстонии по единому избирательному округу, избиратель может проголосовать на любом избирательном участке по всей Эстонии. Cо списком всех кандидатов от Эстонии можно ознакомиться на сайте https://ep2024.valimised.ee .

Электронное голосование пройдет с 3 по 8 июня на сайте www.valimised.ee . Для участия в нем необходимы компьютер с доступом к интернету, ID-карта со считывателем, или mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. В день выборов, 9 июня, электронное голосование проводиться не будет.

Правом голоса на выборах в Европейский парламент обладают граждане Эстонии, достигшие ко дню выборов 18 лет, и граждане других стран Евросоюза, достигшие ко дню выборов 18 лет, постоянным местом жительства которых является Эстония. Граждане других стран Евросоюза должны иметь избирательное право в государстве своего происхождения. Для участия в выборах в Эстонии им необходимо подать заявление о включении в список избирателей Эстонии. Лица, признанные недееспособными, осужденные судом за уголовное преступление или отбывающие тюремное заключение, лишены права голоса.

До 30 мая всем избирателям, внесенным в список избирателей Эстонии, будет разослан информационный бюллетень, содержащий информацию об условиях и порядке голосования. Бюллетень рассылается избирателям в электронном или бумажном виде. Он носит исключительно информативный характер, на избирательный участок его брать не требуется.